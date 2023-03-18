Бьо-молодший тріумфував у гонці переслідування на батьківщині
Домінантною перемогою норвезького біатлоніста Йоганнеса Бьо завершилася друга індивідуальна гонка на етапі Кубка світу 2022/23 в передмісті Осло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.
Зірковий спортсмен виграв персьют у Гольменколлені. Дистанцію на 12,5 кілометрів він пройшов за 32:34,0 хвилини.
На чотирьох вогневих рубежах Бьо-молодший припустився лише одного промаху. Він не закрив одну з мішеней під час третьої стрільби. На понад 30 секунд норвежець випередив французького біатлоніста Фійона Майє. Третім фінішував ще один господар траси – Легрейд (1 постріл мимо).
Найкращим серед українців став Артем Прима. Він схибив на кожному з перших трьох рубежів, але влучно стріляв на останньому. Зрештою, це вкупі зі швидкістю дозволило фінішувати на 37-й сходинці.
Антон Дудченко без промахів примудрився відстати на чверть хвилини (39-те місце). Найгіршим натомість став Богдан Цимбал. Уродженець Сум 5 разів поцілив у "молоко" та завершив перегони на 53-й позиції.
Підсумки біатлонної гонки переслідування 12,5 км, чоловіки:
- Йоганнес Бьо
- Кентен Фійон Майє (+32,7)
- Стурла Гольм Легрейд (+49,1)
...
37. Артем Прима (+3:49,9)
39. Антон Дудченко (+4:13,8)
53. Богдан Цимбал (+5:42,4)
До слова, раніше Йоганнес Бьо виграв 10-кілометровий спринт у Гольменколлені.
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