BMW показала спортивний електромобіль майбутнього: характеристики та дата виробництва

Зовні VDX майже точно копіює шоу-кар BMW Vision Neue Klasse, показаний в 2023 році. У нього занижена лінія скління, передок у вигляді "акулячого носа" і нова інтерпретація фірмових "ніздрів" із тривимірним світловим підписом.

У салоні – новий інформаційно-розважальний комплекс Panoramic iDrive X. Також концепт оснастили чотириспицевим кермом, фізичними кнопками на центральному тунелі і ковшеподібними сидіннями.

В основу всіх моделей сімейства ляже нова електромобільна платформа з однойменною назвою. До неї додається керуючий комп'ютер Heart of Joy – це "супермозок", як називає його BMW, що відповідає за керування, гальмування, рекуперацію і деякі функції управління. Він працюватиме разом із програмним пакетом BMW Dynamic Performance Control.

Система рекуперації, що повертає енергію в акумулятор, завдяки Heart of Joy стане на 25 відсотків ефективнішою. Крім того, електромобілі гальмуватимуть плавніше. Інші особливості концепту VDX - силова установка, що розвиває 18 000 Нм крутного моменту.

Перший електромобіль серії Neue Klasse піде у серію вже цього року. Це буде серійне втілення кросовера Vision Neue Klasse X, виробництво якого запустять у Дебрецені (Угорщина). У 2026-му "товарний" варіант з'явиться у седана Vision Neue Klasse, а потім і у його "зарядженої" версії VDX.