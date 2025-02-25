BMW показала лімітовану версію купе M4 CS на честь Валентино Россі
Лімітований BMW M4 CS Edition VR46, поява якого приурочена до дня народження італійського гонщика та легенди MotoGP, показали на офіційних фотографіях. Автомобілі надійдуть у продаж в обмеженій кількості, при цьому один відрізнятиметься від інших – його зробили на замовлення для самого пілота.
Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на сайт компанії.
16 лютого Валентино Россі, дев'ятиразовому чемпіону світу з мотоперегонів та заводському пілоту підрозділу BMW M, виповнилося 46 років. До цієї події гоночний підрозділ баварського виробника підготував спеціальну серію M4 CS Edition VR46, яку випустять обмеженим тиражем і запропонують у двох виконаннях – Sport та Style.
Від інших версій M4 CS Edition VR46 відрізняють кілька варіантів забарвлення: Marina Bay Blue з написом "46" з боків у відтінку Tanzanite Blue для версії Sport або матовому Frozen Tanzanite Blue з тією ж цифрою, але у відтінку Frozen Marina Bay Blue для версії Style. Видають автомобіль яскраві жовті акценти – у цей колір пофарбована одна зі спиць на кованих дисках, гальмівні супорти з логотипом M та смуга над дверима у варіанті Sport. Деталі жовтого кольору Sao Paulo Yellow є і в інтер'єрі.
BMW M4 CS Edition VR46 оснащується рядною трилітровою "шісткою" M TwinPower Turbo потужністю 550 кінських сил, восьмиступінчастою коробкою передач M Steptronic та системою повного приводу M xDrive. З місця до 100 км/год такий автомобіль розганяється за 3,4 секунди, а до 200 км/год – за 11,1 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 302 км/год.
Загалом буде випущено 46 таких машин — за кількістю років Валентино Россі. Бонусом до покупки BMW обіцяє особисту зустріч з Россі у нього вдома на ранчо в італійській Тавулії та заїзд автодромом Мізано.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.