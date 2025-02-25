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BMW показала лімітовану версію купе M4 CS на честь Валентино Россі

Вівторок 25 лютого 2025 12:03
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BMW показала лімітовану версію купе M4 CS на честь Валентино Россі Фото: BMW показала лімітовану версію купе M4 CS на честь Валентино Россі (press.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

Лімітований BMW M4 CS Edition VR46, поява якого приурочена до дня народження італійського гонщика та легенди MotoGP, показали на офіційних фотографіях. Автомобілі надійдуть у продаж в обмеженій кількості, при цьому один відрізнятиметься від інших – його зробили на замовлення для самого пілота.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на сайт компанії.

16 лютого Валентино Россі, дев'ятиразовому чемпіону світу з мотоперегонів та заводському пілоту підрозділу BMW M, виповнилося 46 років. До цієї події гоночний підрозділ баварського виробника підготував спеціальну серію M4 CS Edition VR46, яку випустять обмеженим тиражем і запропонують у двох виконаннях – Sport та Style.

BMW выпустила особую версию M4 CS ко дню рождения Валентино Росси

Від інших версій M4 CS Edition VR46 відрізняють кілька варіантів забарвлення: Marina Bay Blue з написом "46" з боків у відтінку Tanzanite Blue для версії Sport або матовому Frozen Tanzanite Blue з тією ж цифрою, але у відтінку Frozen Marina Bay Blue для версії Style. Видають автомобіль яскраві жовті акценти – у цей колір пофарбована одна зі спиць на кованих дисках, гальмівні супорти з логотипом M та смуга над дверима у варіанті Sport. Деталі жовтого кольору Sao Paulo Yellow є і в інтер'єрі.

BMW показала лімітовану версію купе M4 CS на честь Валентино Россі

BMW M4 CS Edition VR46 оснащується рядною трилітровою "шісткою" M TwinPower Turbo потужністю 550 кінських сил, восьмиступінчастою коробкою передач M Steptronic та системою повного приводу M xDrive. З місця до 100 км/год такий автомобіль розганяється за 3,4 секунди, а до 200 км/год – за 11,1 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 302 км/год.

BMW показала лімітовану версію купе M4 CS на честь Валентино Россі

Загалом буде випущено 46 таких машин — за кількістю років Валентино Россі. Бонусом до покупки BMW обіцяє особисту зустріч з Россі у нього вдома на ранчо в італійській Тавулії та заїзд автодромом Мізано.

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