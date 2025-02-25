BMW показала лимитированную версию купе M4 CS в честь Валентино Росси

Лимитированный BMW M4 CS Edition VR46, появление которого приурочено ко дню рождения итальянского гонщика и легенды MotoGP, показали на официальных фотографиях. Автомобили поступят в продажу в ограниченном количестве, при этом один будет отличаться от других - его сделали на заказ для самого пилота.

16 февраля Валентино Росси, девятикратному чемпиону мира по мотогонкам и заводскому пилоту подразделения BMW M, исполнилось 46 лет. К этому событию гоночное подразделение баварского производителя подготовило специальную серию M4 CS Edition VR46, которую выпустят ограниченным тиражом и предложат в двух исполнениях - Sport и Style.

От других версий M4 CS Edition VR46 отличают несколько вариантов окраса: Marina Bay Blue с надписью "46" по бокам в оттенке Tanzanite Blue для версии Sport или матовом Frozen Tanzanite Blue с той же цифрой, но в оттенке Frozen Marina Bay Blue для версии Style. Выдают автомобиль яркие желтые акценты - в этот цвет окрашена одна из спиц на кованых дисках, тормозные суппорты с логотипом M и полоса над дверью в варианте Sport. Детали желтого цвета Sao Paulo Yellow есть и в интерьере.

BMW M4 CS Edition VR46 оснащается рядной трехлитровой "шестеркой" M TwinPower Turbo мощностью 550 лошадиных сил, восьмиступенчатой коробкой передач M Steptronic и системой полного привода M xDrive. С места до 100 км/ч такой автомобиль разгоняется за 3,4 секунды, а до 200 км/ч - за 11,1 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 302 км/ч.

Всего будет выпущено 46 таких машин - по количеству лет Валентино Росси. Бонусом к покупке BMW обещает личную встречу с Росси у него дома на ранчо в итальянской Тавулии и заезд по автодрому Мизано.