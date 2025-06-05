Яблук в Україні буде вдвічі менше: які регіони втратили урожай і що буде з цінами

Втрата урожаю: чому українці можуть лишитись без яблук

Основна причина низького врожаю - весняні заморозки, які знищили цвіт ще на початку сезону. Але були й пізніші заморозки, які вдарили по вже зав’язаних плодах. До цього додалося посушливе літо 2024 року - саме тоді формувались плодові бруньки на цей сезон.

"Частина сортів просто не цвіли цього року. Не через заморозки, а тому, що не заклали плодові бруньки через посуху торік. На значній частині територій врожаю не буде або він буде дуже маленький. Наприклад, на Черкащині ситуація критична - фактично 99% врожаю загинуло", - повідомив науковець.

Картина із майбутнім врожаєм строката: від нуля до половини торішніх показників. Навіть в межах одного господарства ситуація може відрізнятися кардинально. Як розповів Бублик, на дослідній станції у Вінницькій області одна частина садів майже повністю втратила врожай, а на іншій - за кілька кілометрів - яблуні мають зав'язь на 40-50% від норми.

"Це дуже строката картина: на короткій відстані - два абсолютно різних результати", - зазначив Бублик.

Найгірша ситуація - на півночі та сході

На Сумщині та Чернігівщині пошкодження досягають 80-90%, подекуди - і 100%. Врожай тут буде хіба що символічний.

"Це будуть поодинокі плоди, може, рядок-два з гектара. І то не всюди", - зазначив Бублик.

На Харківщині ситуація ще гірша: другий рік поспіль регіон майже повністю без яблук. На Краснокутській дослідній станції, за словами вченого, пошкоджено 100% насаджень. У південних областях немає достатніх спостережень, але ситуація там не набагато краща.

"Загалом по Україні, якщо буде 50-60% урожаю яблук від торішнього, - це буде добре. Але про остаточні показники ще говорити зарано, оскільки урожай ще може побити град або знищити шкідники", - каже Бублик.

Урожай яблук буде вдвічі меншим, ніж торік (фото: Freepik)

Чи подорожчають яблука

Через низький урожай вартість яблук зросте, але наскільки саме це також залежатиме від імпорту плодів і врожайності за кордоном.

"Ціна точно буде високою. Наскільки - залежатиме від того, коли і як реалізовуватимуть продукцію. Але дешевих яблук точно не буде", - попереджає фахівець.

Бублик також пояснює, що навіть коли урожай втрачено, сади потребують догляду. Якщо цього не зробити, шкідники та хвороби нанесуть ще більших збитків - уже в наступному році.

"Обробка обов'язкова, навіть якщо здається, що нічого рятувати. Бо це інвестиція у врожай наступного року", - підкреслює Бублик.

На високу вартість вплине і те, що частину плодів потрібно буде закласти у холодильники на зберігання, тоді на формування ціни ще вплине вартість електроенергії. Частину пошкоджених плодів садівники зможуть здати на виробництво соку, прогнозована вартість за 1 кг - 7 гривень, це значно вище, ніж у попередні роки. Якою буде ціна у роздріб експерти поки не уточнюють.