Bluestone Mining: Передова екосистема хмарного майнінгу для демократизації криптосектору

Bluestone Mining є інноваційним рішенням, що відкриває безпрецедентні можливості для масової аудиторії отримувати пасивний дохід від майнінгу криптовалют. Ця ліцензована компанія, заснована в 2016 році, виступає піонером у розробці проривного підходу до хмарного майнінгу цифрових активів, спрямованого на максимальне спрощення й автоматизацію всіх процесів видобутку.

В основу діяльності платформи покладено розгорнуту по всьому світу масштабну промислову інфраструктуру з високотехнологічних спеціалізованих майнінгових дата-центрів. Ця передова і високопродуктивна мережа центрів обробки даних забезпечує безперебійний цілодобовий видобуток провідних криптовалют, включно з Bitcoin, на безпрецедентно високому рівні ефективності. На поточний момент інноваційною екосистемою користуються понад 6,5 мільйона майнерів з більш ніж 195 країн світу.

Однією з ключових переваг платформи є вкрай низький поріг входу. Для початку майнінгу ви отримаєте 10 доларів за реєстрацію на стартовий депозит, що робить видобуток цифрових валют максимально доступним і дає змогу будь-кому, навіть без серйозних початкових інвестицій, запустити високоприбутковий криптовалютний бізнес.

Процес інтеграції на платформі максимально спрощено - завдяки інтуїтивно зрозумілому призначеному для користувача інтерфейсу і повній автоматизації процесів майнінгу забезпечується безпрецедентно комфортний досвід навіть для користувачів-початківців. Після виконання кількох простих кроків реєстрації вони одразу приступають до видобутку криптовалют.

Діяльність на Bluestone Mining вирізняється найвищим рівнем транспарентності. Це досягається завдяки регулярному наданню користувачам деталізованої звітності в наочній формі, що відображає всі фінансові потоки, параметри використання обладнання та обчислювальних потужностей. Усі зароблені кошти розподіляються й автоматично виплачуються на щоденній основі без будь-яких затримок і прихованих комісій.

Платформа пропонує широкий вибір гнучких пакетів хмарного майнінгу з різними рівнями обчислювальної потужності та ціновими категоріями для повного задоволення потреб як початківців, так і просунутих майнерів. Новачки можуть запустити бюджетні стартові пакети з фіксованою прибутковістю і вітальним бонусом, що дають змогу безризиково вивчити екосистему. Досвідченіші користувачі оцінять масштабовані пакети підвищеної потужності зі збільшеними термінами дії до 6 років і винятково високими прогнозованими рівнями прибутковості, що багаторазово перевищують обсяги інвестицій.

Забезпечення максимального захисту фінансових коштів і персональних даних клієнтів є абсолютним пріоритетом для Bluestone Mining. З цією метою реалізовано передові системи кібербезпеки, включно із захистом від DDoS-атак і шифруванням інтернет-трафіку за протоколом SSL. Також цілодобово функціонує професійна технічна підтримка для оперативного вирішення будь-яких запитів.

Унікальною особливістю платформи є інноваційна партнерська програма з довічними реферальними бонусами в розмірі 3% від інвестицій залучених клієнтів.

За словами співзасновника Джеймса Стентона, головна місія Bluestone Mining полягає в демократизації індустрії майнінгу криптовалюти, перетворенні його на простий, безпечний і високоприбутковий вид підприємницької діяльності для широких мас, доступний поза межами закритого кола технологічної еліти.

Детально ознайомитися з передовими рішеннями екосистеми і різними пакетами для початку майнінгу можна на офіційному сайті https://bluestonemining.com. Крім веб-версії, також доступний зручний мобільний додаток для пристроїв на базі Android і iOS