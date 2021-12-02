Гендиректор Pfizer, Навальный и создатель "Игры в кальмара": Bloomberg составило список 50 людей года
Агентство Bloomberg опубликовало ежегодный список "50 людей года". В рейтинг вошли люди из разных сфер деятельности, чьи заслуги, по его мнению, "заслуживают признания" в 2021 году, а также явления, повлиявшие на мир.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Bloomberg.
В рейтинг, составленный агентством, вошли представители мира бизнеса, развлечений, финансов, политики, науки и технологий. Так, в категорию "бизнес" среди прочих были включены глава компании Ford Джим Фарли, президент и исполнительный директор телеканала Discovery Дэвид Заслав, а также генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.
Также в перечень "50 людей 2021 года" агентство включило:
- американского полицейского Юджина Гудмана, участвовавшего в подавлении беспорядков в Капитолии,
- бывшую сотрудницу Facebook Фрэнсис Хауген, которая публично заявила о сомнительных бизнес-подходах руководства социальной сети,
- выжившего после отравления "новичком" российского оппозиционера Алексея Навального,
- бывшую жену главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса, которая после развода стала одной из самых богатых в мире,
- южнокорейского режиссера Хван Дон Хека - создателя популярного сериала "Игра в кальмара",
- американского художника Майка Винкельманна, чье полностью цифровое произведение было продано на аукционе в Лондоне за 69,3 млн долларов,
- певицу Бритни Спирс, которая недавно избавилась от опекунства отца в США.
Напомним, список "Bloomberg 50" выходит с 2017 года и представляет собой "ежегодный обзор людей из сфер бизнеса, развлечений, финансов, политики, науки и технологий, чьи достижения заслуживают признания".
Стоит отметить, чо Украина не попала в 50 лучших стран по ведению бизнеса в рейтинге Bloomberg. Лучшим в этом рейтинге признан Гонконг.