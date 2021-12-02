Гендиректор Pfizer, Навальний та творець "Ігри в кальмари": Bloomberg склало список 50 людей року
Агентство Bloomberg опублікувало щорічний список "50 людей року". До рейтингу увійшли особи з різних сфер діяльності, чиї заслуги, на його думку, "заслуговують визнання" в 2021 році, а також явища, що вплинули на світ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг Bloomberg.
У рейтинг, складений агентством, увійшли представники світу бізнесу, розваг, фінансів, політики, науки і технологій. Так, в категорію "бізнес" серед інших були включені глава компанії Ford Джим Фарлі, президент і виконавчий директор телеканалу Discovery Девід Заслав, а також генеральний директор Pfizer Альберт Бурла.
Також до переліку "50 людей 2021 року" агентство включило:
- американського поліцейського Юджина Гудмана, який брав участь у придушенні заворушень у Капітолії,
- колишню співробітницю Facebook Френсіс Хауген, яка публічно заявила про сумнівні бізнес-підходи керівництва соціальної мережі,
- російського опозиціонера Олексія Навального, який вижив після отруєння "новачком" ,
- колишню дружину глави американської корпорації Amazon Джеффа Безоса, яка після розлучення стала однією з найбагатших у світі,
- південнокорейського режисера Хван Дон Хека-творця популярного серіалу "Гра в кальмара",
- американського художника Майка Вінкельманна, чий повністю цифровий твір було продано на аукціоні в Лондоні за 69,3 млн доларів,
- співачку Брітні Спірс, яка нещодавно позбулася опікунства батька в США.
Нагадаємо, список " Bloomberg 50 "виходить з 2017 року і являє собою"щорічний огляд людей зі сфер бізнесу, розваг, фінансів, політики, науки і технологій, чиї досягнення заслуговують визнання".
Варто відзначити, чо Україна не потрапила в 50 кращих країн з ведення бізнесу у рейтингу Bloomberg. Кращим у цьому рейтингу визнаний Гонконг.