Bloomberg назвало две страны ЕС, которые против предоставления Украине статуса кандидата

Дания и Нидерланды по состоянию на сегодня не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС на июньском саммите лидеров Евросоюза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Bloomberg.
Дания в дипломатической ноте, которую получило в свое распоряжение Bloomberg, отметила, что Украина, по ее мнению, недостаточно соответствует критериям, связанным со стабильностью институтов демократии, верховенства права, прав человека и уважения и защиты меньшинств.
"Киеву нужно будет "фундаментально усовершенствовать свою законодательную и институциональную базу", чтобы прогрессировать во всех этих сферах, говорится в записке", - рассказало издание.
Нидерланды же считают, что Украина "в целом на очень ранней стадии" готовности взять на себя обязательства касательно членства в ЕС и создания функционирующей рыночной экономики или становления конкурентоспособности на едином рынке.
Однако, по данным источников Bloomberg, большинство стран ЕС, включая Италию, поддерживают предоставление Украине статуса кандидата. Польша, Литва и Ирландия, заявили на встрече послов ЕС в среду, что хотят, чтобы лидеры ЕС приняли четкое решение в пользу кандидатства. А Эстония считает необходимым дать надежду Украине.
Германия, по информации Bloomberg, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата.
Напомним, сегодня вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина рассказала, что против предоставления Украине статуса кандидата выступают три страны.