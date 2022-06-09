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Bloomberg назвало две страны ЕС, которые против предоставления Украине статуса кандидата

Фото: Дания и Нидерланды против предоставления Украине статуса кандидата (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Дания и Нидерланды по состоянию на сегодня не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС на июньском саммите лидеров Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Bloomberg.

Дания в дипломатической ноте, которую получило в свое распоряжение Bloomberg, отметила, что Украина, по ее мнению, недостаточно соответствует критериям, связанным со стабильностью институтов демократии, верховенства права, прав человека и уважения и защиты меньшинств.

"Киеву нужно будет "фундаментально усовершенствовать свою законодательную и институциональную базу", чтобы прогрессировать во всех этих сферах, говорится в записке", - рассказало издание.

Нидерланды же считают, что Украина "в целом на очень ранней стадии" готовности взять на себя обязательства касательно членства в ЕС и создания функционирующей рыночной экономики или становления конкурентоспособности на едином рынке.

Однако, по данным источников Bloomberg, большинство стран ЕС, включая Италию, поддерживают предоставление Украине статуса кандидата. Польша, Литва и Ирландия, заявили на встрече послов ЕС в среду, что хотят, чтобы лидеры ЕС приняли четкое решение в пользу кандидатства. А Эстония считает необходимым дать надежду Украине.

Германия, по информации Bloomberg, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата.

Напомним, сегодня вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина рассказала, что против предоставления Украине статуса кандидата выступают три страны.

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УкраинаНидерландыДанияВступление в ЕС