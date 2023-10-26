Блокування українського морського коридору руйнівне для української економіки, - експерт

"Ми з великим здивуванням дізналися про блокування коридору. Ні від військових, ні від синоптиків, ні від офіційних органів влади не надходило інформації про такі плани. Цей коридор добре працював, українські галузі могли хоч якось забезпечувати експорт своєї продукції. Але вчора щось відбулося у владних коридорах, нам незрозуміле. Хто прийняв таке рішення із чиновників, невідомо. Але це рішення вкрай руйнівне для нашої економіки", - наголосив Біленький.

За його словами, згідно з попередніми підрахунками, Україна втрачає від простою суден щодня близько півмільярда гривень - це 12 мільйонів доларів, тому потрібно якомога швидше вирішити це непорозуміння, адже йдеться також і про репутаційні втрати.

"Страхові компанії, які забезпечують страхування ризиків у Чорному морі, звісно, підвищать свої тарифи, якщо нічого найближчим часом не зміниться. Вони будуть з осторогою придивлятися до того, що у нас відбувається, адже є об’єктивні причини зупинки суден, а є якісь незрозумілі дії незрозумілих чиновників. Тому імідж України в такому випадку, звісно, не зміниться на краще. У міжнародних партнерів і так дуже багато претензій до окремих дій нашої влади та її свавільних дій. Тому ми сподіваємося, що ситуація буде врегульована вже найближчим часом", - резюмував Біленький.

Нагадаємо, раніше в Українській зерновій асоціації заявили, що рух суден по морському коридору, який відкрило Міністерство інфраструктури та військові, було заблоковано українськими чиновниками.