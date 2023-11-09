Блокування кордону з Україною: польська влада та перевізники не домовились

Завершилися переговори між представниками влади та перевізниками, які блокували пункти пропуску на польсько-українському кордоні, однак вони виявилися безрезультатними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

За даними видання, трьохгодинні переговори між представниками польського уряду та перевізників закінчились безрезультатно. У зв'язку з чим перевізники й надалі налаштовані продовжити блокувати рух товарів через кордон з Україною.

Перевізник Томаш Борковський заявив, що вони "не почули ніяких пропозицій, пов’язаних зі своїми вимогами", тоді як інший перевізник Вальдемар Ящук висловив сподівання, що зустріч стане поштовхом до того, що ці вимоги виконають.

Водночас державний секретар Рафал Вебер заявив, що польський уряд не може на вимогу перевізників відновити вимогу дозволів для українських перевізників, тому що це рішення на рівні Брюсселя.

Проте Вабер заявив, що Варшава намагається об’єднати довкола себе інші країни для лобіювання у цьому питанні.

Він також підкреслив, що говоритиме з Києвом щодо відновлення порожніх смуг на пунктах пропуску для вантажівок, які повертаються до Польщі, та про електронну чергу.

Протест на кордоні Польщі

6 листопада перевізники з Польщі розпочали страйк. Через це спостерігаються проблеми з рухом фур на кордоні з Україною.

Наразі пропускна спроможність не більше однієї машини на експорт та імпорт за годину. Для припинення страйку перевізники вимагають виконання кількох умов.

На третій день страйку більш як 1700 фур "застрягли" на кордоні з Україною.

Ми також писали, що на фоні протестів міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков провів переговори з польським колегою Анджеєм Адамчиком.

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