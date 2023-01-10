Блокшот під щитом "Денвера" та два очки оборонця в контратаці: момент дня в НБА

Оглядачі відзначили момент під завісу третьої чверті протистояння з "Лейкерс". Форвард "Наггетс" Ннаджі заблокував спробу Вестбрука набрати два пункти, м'яч підхопив Браун і влаштував сольний прохід через увесь майданчик. Під супровід сирени оборонець оформив 2 пункти для "Денвера".

Цей та подібний епізоди забезпечили комфортну перемогу господарів. "Наггетс" продовжують лідирувати в Західній конференції НБА, маючи ідентичні показники з "Мемфісом" (27 перемог, 13 поразок). Натомість "Лейкерс" перервали 5-матчеву серію перемог і залишилися за межами зони плей-офф.

Сам Браун провів на паркеті майже 27 хвилин. За цей час він встиг набрати 15 очок, зробив 7 підбирань і віддав 2 передачі. Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Денвера" Джамал Мюррей (34 пункти).

Хто такий Брюс Браун

Уродженець Бостона, на студентському рівні виступав за Університет Маямі. На драфті НБА-2018 обраний "Детройт Пістонз" під 42-м номером.

Провів у Мічигані два сезони, а два наступних – у складі "Бруклін Нетс". До лав "Наггетс" перебрався влітку 2022-го. Провів 39 матчів у нинішньому сезоні асоціації, а в листопаді оформив тріпл-дабл проти "Оклахоми".

Середні цифри Брауна – 11.2 очок, 4.2 підбирання, 3.9 передачі, 0.9 перехоплень. На майданчику він проводить орієнтовно 29 хвилин.