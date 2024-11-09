Блокшот оборонця "Детройта" за ціною перемоги за мить до сирени: момент дня в НБА

Американець вирішив долю поєдинку з "Атлантою". У фінальній атаці "Гокс", коли "Пістонз" переважали всього на очко, він відчайдушно та зважено водночас заблокував спробу Оконгву.

"Детройт" втримав домашню перемогу (122:121). Каннінгем і компанія піднялися в середину турнірної таблиці Східної конференції. Разом із "Атлантою" вони йдуть за графіком 4 перемоги, 6 поразок.

Найрезультативнішим у матчі став лідер "Атланти" Трей Янг. Він набрав 35 очок, зробив 2 підбирання і віддав 13 передач. Каннінгем відповів тріпл-даблом – 22 пункти, 11 підбирань і 13 асистів.

Хто такий Кейд Каннінгем

Уродженець Арлінгтона (штат Техас), на студентському рівні виступав за "Оклахому Стейт Ковбойз". На драфті НБА-2021 обраний "Детройтом" під 1-м номером.

Дебютував під егідою асоціації восени того ж року. Майже весь другий сезон пропустив через важку травму коліна. Персональний рекорд результативності встановив у грудні торік (43 очки). У складі збірної США U-19 став чемпіоном світу (2019).

У міжсезоння підписав 5-річний контракт із "Пістонз" на 224 млн доларів. Має доньку Райлі, у 2019-му став веганом.