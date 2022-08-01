Все блокпосты в Косово будут убраны, - Боррель

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал решение правительства Косово отложить план по смене номеров и паспортов для сербов до 1 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Ожидайте, что все блокпосты будут немедленно убраны", — заявил Боррель. Он также подчеркнул, что странам Европы и в дальнейшем все спорные вопросы следует решать в рамках диалога при содействии ЕС.