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Всі блокпости в Косово будуть прибрані, - Боррель

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Брюссель, Понеділок 01 серпня 2022 06:07
Всі блокпости в Косово будуть прибрані, - Боррель Фото: глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель привітав рішення уряду Косово відкласти план зі зміни номерів і паспортів для сербів до 1 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Очікуйте, що всі блокпости будуть негайно прибрані", - заявив Боррель.

Він також підкреслив, що країнам Європи й надалі всі спірні питання слід вирішувати в рамках діалогу за сприяння ЄС.

Нагадаємо, 31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася. У Косівсько-Митровицькому окрузі були чутні звуки стрілянини і сирени.

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