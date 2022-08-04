ua ru
Чт, 04 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Блокировка постов в Facebook за "русню". Минцифры ведет переговоры с компанией Meta

Новина українською →
Четверг 04 августа 2022 14:08
Блокировка постов в Facebook за "русню". Минцифры ведет переговоры с компанией Meta Фото: Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство цифровой трансформации ведет переговоры с Meta касаемо блокирования контента, который рассказывает правду о войне в Украине, однако якобы оскорбляет россиян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра цифровой трансформации Михаила Федорова в эфире телемарафона.

"Мы с самого начала общаемся с корпорацией. Я встречался с вице-президентом по политике, который коммуницирует с правительствами, посылал письма и много проводил видео-встреч. Мы настаиваем на том, чтобы корпорация Meta пересмотрела политику модерации контента, потому что социальные медиа созданы, чтобы рассказывать в режиме реального времени о том, что происходит в среде, где ты живешь", - заявил Федеров.

Как отметил министр, сегодня в Украине происходит война и мир должен знать правду. В то же время алгоритмы, которые задействованы во время модерации важно менять и адаптировать, чтобы избегать подобных случаев блокировки.

"На сегодня мы получили возможность быстро разблокировать медиа или блогеров. Высокий процент разблокировки, но этого недостаточно", - добавляет министр.

Федоров направил письмо в Meta с конкретными случаями блокировки и попросил разобраться с тем, чтобы алгоритмы компании прекратили это делать.

"Мы, бизнес, медиа и блогеры запустили сейчас определенную кампанию, которая связана с тем, чтобы остановить блокировку и ускорить процесс изменения алгоритмов и модерации контента", - отметил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что главы четырех комитетов Палаты представителей США направили официальные запросы руководству социальных сетей YouTube, TikTok, Twitter и Facebook с просьбой сохранить контент с преступлениями России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Facebook Минцифра
NEWS
Карта боевых действий на 4 августа: какая ситуация на фронтах
Карта боевых действий на 4 августа: какая ситуация на фронтах
DAILY
Зачем Россия стягивает войска на юг Украины и почему им грозит разгром
Ульяна Безпалько, Владислав Красинский Зачем Россия стягивает войска на юг Украины и почему им грозит разгром