Блокировка доступа к собственности инвестора "Новая Слободка" повлекло убытки в 32 млн гривен

"На сегодняшний день все лица, которые активно препятствуют владельцу участка правом пользоваться своей частной собственностью установлены, они идентифицированы. Также установлены все транспортные средства и их водители. Ущерб от незаконного блокирования проезда к частной собственности ООО "Новая Слободка" составляет 32 млн грн, установлены их руководители, которые давали команды на подвоз соответствующих блоков. Все это соответствующим образом оформлено, внесено в единый реестр досудебных расследований. Возбуждено уголовное производство, оно в настоящий момент расследуется. Оценен ущерб, который причинен, а ущерб составляет свыше 30 млн грн. Все эти деньги мы планируем взыскать через суд", - сказал адвокат, правозащитник Евгений Солодко.

Кроме этого он заявил, что охлократия в Украине имеет существенное влияние и на бизнес, какой бы он законопослушный не был. В этом случае ООО "Новая Слободка" имеет в частной собственности 1,5 га земли, купленные официально у города за рыночную стоимость.

Тем не менее на въезде появились блоки и они были привезены с помощью коммунальных предприятий, как утверждают местные жители и представители КП "Муниципальная варта", которое занимается непосредственно охраной эти бетонных блоков.

В свою очередь, адвокат Наталья Дюбенкова сообщила, что ООО "Новая Слободка", несмотря на наличие всей разрешительной документации на строительство, пока не может свободно распоряжаться своим собственным земельным участком.

"ООО "Новая Слободка" имеет все необходимые разрешительные документы для осуществления строительства на данном земельном участке, в том числе, все выходные данные. Сейчас окружение мэра и определенные должностные лица вводят в заблуждение, как мэра, так и его команду на счет ситуации и сведений относительно градостроительных условий и ограничений, которые получил заказчик строительства ООО "Новая Слободка", - сказала она.

Дюбенкова отметила, что пока определенные должностные лица доносят до руководства города, и непосредственно к мэру Кличко заведомо ложную информацию, ситуация остается "очень резонансной".

"В Украине почему-то юридическое лицо имеет ущемленный статус относительно физического лица. Многие считают, что поносить частную собственность юридического лица можно, а физического лица нельзя. Так не должно быть, если это правовое государство… Сейчас мы имеем парадоксальную ситуацию, когда владелец частного земельного участка не может добраться до него физически - это парадокс, это противоправно и противозаконно", - заявила она.

ООО "Новая Слободка" хочет изменить отношение общества к застройщику и предоставить возможность развиваться микрорайону, сообщают его представители. Предприятие готово инвестировать средства, открыто к диалогу касательно проблем местных жителей, потому что компания хочет реализовать инвестиционный проект и вложить в развитие Никольской Слободки свыше 50 млн грн.

В компании подчеркнули, что "Новая Слободка" начинает новую эру сотрудничества застройщика с общественностью и готова максимально способствовать развитию и благоустройству микрорайона Никольская Слободка.

Юрист "Новой Слободки" Юрий Максимов отметил, что на территории Никольской Слободки проживает порядка 17 тыс. жителей многомиллионной территориальной общины города Киева.

В августе ООО "Новая Слободка" заказала соцопрос для того, чтобы узнать мнение жителей на что конкретно нужно выделять средства, в каких социальных благах нуждаются граждане данного микрорайона.

А в сентябре компания вышла на открытый диалог с жителями и собрала несколько тысяч подписей в поддержку реализации обновленной Зоны Здоровья и красивой, функциональной набережной Днепра.

"Люди хотят утепления многоквартирных жилых домов, доступ к питьевой воде, безопасный двор, внедрения системы видеонаблюдения и реновацию Зоны Здоровья, основного общественного пространства района. Застройка, в свою очередь, планируется исключительно на территории частной собственности. Поэтому все объявленные общественно-социальные проекты ООО "Новая Слободка" планирует развивать вместе с общиной микрорайона и выделять на это десятки миллионов гривен инвестиций. На данный момент свыше 3 тыс. жителей района поставили свою подпись под предложениями к социальному меморандуму. А это порядка 20% жителей микрорайона!" - отметил Максимов.