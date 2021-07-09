Блокирование работы рудника "Сухая балка" похоже на рейдерское давление, - правозащитник

"Надуманное уголовное производство, постоянное блокирование работы предприятия безосновательными обысками и грубые нарушения закона - классическая схема давления рейдеров или шантажистов на предприятия, в котором еще и оказались замешаны силовые структуры. Украина давно не видела таких инцидентов, чтобы на предприятие вот так осуществляли силовые налеты, ставили под угрозу срыва работу многотысячных коллективов", - заявил эксперт.

Налеты СБУ блокируют работу предприятия и срывают нормальный производственный график - эта ситуация может привести и к срыву работы Днепропетровского металлургического завода, для которого "Сухая балка" поставляет сырье.

Таким образом, противоправное давление силовиков грозит срывом работы сразу двух взаимозависимых предприятий.

Семидидько также добавляет, что происходящее блокирование деятельности компании резко негативно отражается не только на инвестиционном климате в Украине и регионе, но и наносит репутационный урон всей отрасли.

"Действия силовиков на руднике "Сухая Балка" ставят под угрозу выполнение его контрактов, контрактов "Петровки", которая экспортирует свою продукцию в десятки стран мира. В результате из-за действий силовиков, судей и каких-то рейдеров-шантажистов может пострадать репутация всего украинского горно-металлургического комплекса, что категорически недопустимо в нынешней экономической ситуации для одной из ключевых экспортных отраслей", - добавил эксперт.