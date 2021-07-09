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Блокування роботи копальні "Суха балка" схоже на рейдерський тиск, - правозахисник

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Кривий Ріг, П'ятниця 09 липня 2021 11:27
Блокування роботи копальні "Суха балка" схоже на рейдерський тиск, - правозахисник фото: копальня "Суха балка" ( (facebook.com sukhabalka)
Автор: РБК-Україна

Дії силовиків щодо блокування діяльності копальні "Суха балка" нагадують рейдерський тиск на підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву директора Антирейдерського союзу підприємців України Андрія Семидідько.

"Надумане кримінальне провадження, постійне блокування роботи підприємства безпідставними обшуками і грубі порушення закону - класична схема тиску рейдерів або шантажистів на підприємства, в якому ще й виявилися замішані силові структури. Україна давно не бачила таких інцидентів, щоб на підприємство ось так здійснювали силові нальоти, ставили під загрозу зриву роботу багатотисячних колективів", - заявив експерт.

Нальоти СБУ блокують роботу підприємства і зривають нормальний виробничий графік - ця ситуація може призвести і до зриву роботи Дніпропетровського металургійного заводу, для якого "Суха балка" поставляє сировину.

Таким чином, протиправний тиск силовиків загрожує зривом роботи відразу двох взаємозалежних підприємств.

Семидідько також додає, що те, що відбувається блокування діяльності компанії різко негативно відбивається не тільки на інвестиційному кліматі в Україні та регіоні, а й завдає репутаційної шкоди всій галузі.

"Дії силовиків на руднику "Суха Балка" ставлять під загрозу виконання його контрактів, контрактів "Петрівки", яка експортує свою продукцію в десятки країн світу. В результаті через дії силовиків, суддів і якихось рейдерів-шантажистів може постраждати репутація всього українського гірничо-металургійного комплексу, що категорично неприпустимо в нинішній економічній ситуації для однієї з ключових експортних галузей", - додав експерт.

Нагадаємо, пресслужба "Суха Балка" напередодні заявила про тиск з боку силовиків, що "послідовність і характер дій силових структур щодо компанії наочно свідчать про те, що верховенство закону в Україні для окремих правоохоронців і суддів - порожній звук. Бажання встановити контроль над підприємством і "обкласти його даниною" - для них, на жаль, понад будь-якого закону".

Починаючи з 11 червня і до вчорашнього дня СБУ вже тричі вривалася на підприємство під приводом проведення огляду/обшуку шахти "Ювілейна".

Силовики кілька разів подавали клопотання про обшуки різним суддям. Приводом для нальотів бійців СБУ на підприємство стало "порушення правил охорони праці".

Згідно із законодавством (ст. 272 ​​КК України) це є проступком, а не злочином і, відповідно, не передбачає ні силових захоплень, ні обшуків силами СБУ, оскільки ця категорія справ підслідні органам поліції.

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