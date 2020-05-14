Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, - Герус

Фото: Андрей Герус (РБК-Украина)

Герус пообещал, что веерных отключений электроэнергии в стране не будет

В Украине останавливаются блоки АЭС из-за снижения потребления электроэнергии. Об этом заявил народный депутат, глава энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус в эфире телеканала "НАШ", передает РБК-Украина.

"Сейчас вопрос не в том, что нужно ограничивать "Энергоатом", я допускаю, что это обоснованно и необходимо. Вопрос в том, в каких масштабах это делать", - заявил Герус.

Он также подчеркнул, что веерных отключений электроэнергии в стране не будет.

Напомним, 28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый Прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает общее уменьшение потребления на 9,5%.

Ранее исполняющий обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил о поддержке нового энергетического баланса, отметив, что считает его безопасным для эксплуатации энергоблоков.

Автор: Александра Диденко