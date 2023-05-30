Блокчейн та криптовалюти мають розв'язати проблеми сучасної економіки, - Носов

"Першочергово буде стояти питання кадрового дефіциту й компанії будуть жадібно набирати людей, щоб не випасти з конкурентної боротьби. Саме тому наш спільний освітній проект із Києво-Могилянською академією є актуальним і важливим кроком для зрощення майбутніх спеціалістів у блокчейн-індустрії, що дасть змогу Україні зайняти провідну позицію в цій сфері майбутнього на глобальному рівні", - заявив Носов.

Також, на його думку, блокчейн та криптовалюти мають розв'язати проблеми сучасної економіки.

"Ми стоїмо на порозі масової інтеграції блокчейну і криптовалют в усі сфери нашого життя. Адже, децентралізована мережа й лімітована емісія - це те, що закриває біль, який є на сьогодні в економіці. А біткоїн своєю чергою згодом стане цифровим золотом для наступного покоління, яке вже не сприйматиме фіатні валюти або дорогоцінні метали, як базу", - додав CEO WhiteBIT.

Разом з тим, на старті серії вебінарів "Світ криптовалют та блокчейну: із чого почати?" від "Дія.Освіта" Володимир Носов наголосив на важливості технології блокчейну у фінансовій системі, яка зазнала стагнації у своєму розвитку.

"Поява технології блокчейну і криптовалют - результат стагнації розвитку у фінансовій системі. Ці технології вирівнюють фінансовий сектор і дають змогу йому йти в одну ногу з навколишнім світом", - заявив Носов.

Новому поколінню потрібні будуть реальні докази прозорості фінансової системи. На цей виклик змогли відповісти цифрові активи з простою та абсолютно децентралізованою системою, переконаний він.

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України. WhiteBIT була заснована ще у 2018 році.

На біржі представлено понад 350 торгових пар, 270 активів та 10 державних валют. Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад $2,5 млрд.

Кількість користувачів біржі становить понад 4 млн людей з усього світу. Компанія є офіційним партнером збірної України з футболу, партнером Lifecell, FACEIT та Національного університету "Києво-Могилянська академія".