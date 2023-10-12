Блокбастер, на який так чекали. «Місія неможлива. Розплата» онлайн українською вже на SWEET.TV

В національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV знову велика прем’єра! Та й ще яка ― «Місія неможлива: Розплата. Частина перша». Це найдорожчий фільм франшизи, студії Paramount і в кар’єрі Тома Круза. Тож це точно щось неймовірне! Вмикайте «Місія неможлива. Розплата» онлайн українською і без реклами на SWEET.TV. Дивитися можна з інтернетом чи завантажити фільм у додатку для офлайн-перегляду.

СЮЖЕТ: На російському підводному човні використовують штучний інтелект для тестування нової навігаційної системи. ШІ змушує команду запустити торпеду, а потім повертає її, щоб потопити «руський воєнний корабль».

Щоб захистити свої країни від втручання Сутності, просунутого ШІ, спецслужби починають полювання на ключ, який допоможе контролювати технологію. Ітан Гант, розуміючи, на що здатна Сутність, прагне знищити її. Але змагатися за життя і планету йому доведеться не лише із ШІ, але й з привидами минулого.

Цікаві факти:

«Місія» ― то справжня епоха. Уявіть лише, сьома частина вийшла через 27 років після появи першої місії у 1996 році.

З хронометражем 163 хвилини ― це найдовший фільм франшизи.

Бюджет стрічки, порівняно з попередньою, виріс на $100+ млн, і склав $290 млн. Причина ― Covid-19 і відтермінування зйомок.

Том Круз зізнався, що друга частина «Розплати» буде останньою його появою в образі Ітана Ганта.

У новому фільмі Том Круз виконує новий смертельний трюк — розганяється на мотоциклі та стрибає у прірву, після чого розкриває парашут. Щоб трюк вдався, Круз навчався мотокросу, зробив 13 тисяч стрибків з мотоциклом та 500 стрибків з парашутом.

Також у новій «Місії» з’явиться герой оригінального фільму ― Юджин Кітрідж, той самий, який у першій частині переслідував Ганта і навіть звинуватив його матір у торгівлі наркотиками. Тож цікаво, як складуться стосунки між героями у цьому фільмі?

Але не треба гадати, треба увімкнути та переглянути фільм «Місія неможлива: Розплата. Частина перша» онлайн українською і без реклами на SWEET.TV.

SWEET.TV ― онлайн-кінотеатр з найкращим у світі кіно

У перші місяці війни найбільші студії світу не хотіли випускати фільми в Україні без прокату в кіно. Команда SWEET.TV змогла переконати Голлівуд у важливості диджитал-прокату великих світових прем’єр. Цього року завдяки прямим контрактам із голлівудськими студіями глядачі SWEET.TV побачили багато новинок.

Найкрутіші франшизи світу. «Місія», «Форсаж», супергеройське кіно Marvel, DC та багато інших нових і улюблених серій доступні на SWEET.TV українською і без реклами. Не треба дивитися кіно на піратський сайтах (особливо російських), бо все є в українському легальному сервісі.

Ранні прем’єри. Зазвичай фільми стають доступні для диджитал-релізу після закінчення кінотеатрального прокату. Але цього року на SWEET.TV багато ранніх прем’єр. «Барбі», «Синій жук», «Мег 2» можна було подивитися онлайн на SWEET.TV, коли ці стрічки ще йшли в кінотеатрах.

Ексклюзивні стрічки. «Мавка. Лісова пісня» та «Сусідка» ― українські фільми, які з першого дня прем’єри в кінотеатрах отримали неймовірну увагу та любов від глядачів. І тепер вони ексклюзивно доступні для онлайн-перегляду на SWEET.TV. І ще невеличкий спойлер: на глядачів сервісу чекають й інші неймовірні ексклюзиви.

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Бажаємо гарного перегляду. І чекайте на нові неймовірні прем’єри.