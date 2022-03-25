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В блокадном Мариуполе оккупанты открыли штаб "Единой России"

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Мариуполь, Пятница 25 марта 2022 13:16
В блокадном Мариуполе оккупанты открыли штаб "Единой России" Фото: В блокадном Мариуполе оккупанты открыли штаб "Единой России" (t.me/u_now)
Автор: Валерия Полищук

В Мариуполе, который почти месяц находится в блокаде, российские оккупанты открыли штаб "Единой России". Он расположен в помещении торгового центра "Метро".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мариупольского горсовета в Telegram.

В штабе раздают партийные газеты, агитируют за Россию, а также выдают карточки мобильного оператора "Феникс", который с 2014 года работает на оккупированной территории Донецка.

При этом российские оккупанты называют свой штаб гуманитарным.

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