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У блокадному Маріуполі окупанти відкрили штаб "Єдиної Росії"

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Маріуполь, П'ятниця 25 березня 2022 13:16
У блокадному Маріуполі окупанти відкрили штаб "Єдиної Росії" Фото: у блокадному Маріуполі окупанти відкрили штаб "Єдиної Росії" (t.me/u_now)
Автор: Валерія Поліщук

У Маріуполі, який майже місяць перебуває в блокаді, російські окупанти відкрили штаб "Єдиної Росії". Він розташований в приміщенні торгового центру "Метро".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Маріупольської міськради в Telegram.

У штабі роздають партійні газети, агітують за Росію, а також видають картки мобільного оператора "Фенікс", який з 2014 року працює на окупованій території Донецька.

При цьому російські окупанти називають свій штаб гуманітарним.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 30-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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