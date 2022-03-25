У блокадному Маріуполі окупанти відкрили штаб "Єдиної Росії"

У Маріуполі, який майже місяць перебуває в блокаді, російські окупанти відкрили штаб "Єдиної Росії". Він розташований в приміщенні торгового центру "Метро".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Маріупольської міськради в Telegram .

При цьому російські окупанти називають свій штаб гуманітарним.

У штабі роздають партійні газети, агітують за Росію, а також видають картки мобільного оператора "Фенікс", який з 2014 року працює на окупованій території Донецька.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 30-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.