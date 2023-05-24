Блокада українських портів: Кулеба закликав Африканський союз виступити з вимогою до РФ

Чиновник провів зустрічі з головою Африканського союзу (організація, яка об'єднує 55 країн Африки), президентом союзу Коморських островів Азалі Ассумані та головою комісії Африканського союзу Мусою Факі Махаматом.

Фото: Кулеба провів зустрічі із представниками Африканського союзу (пресслужба МЗС)

Під час обговорень Кулеба нагадав, що станом на початок травня в рамках "зернової угоди" до країн Африки було експортовано 123 судна з 3,3 мільйона тонн сільгосппродукції.

У цьому контексті урядовець закликав Африканський союз вимагати від Росії, щоб та припинила перешкоджати роботі "зернової угоди".

"Росія не повинна використовувати продовольство як зброю. Безперешкодний експорт українських зернових допомагатиме африканським країнам отримувати сільськогосподарську продукцію, що їх потребує. Закликаємо Африканський Союз чітко заявити Росії про неприйнятність її деструктивної політики", - підкреслив глава МЗС.

"Зернова угода"

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни Росії проти України морські порти нашої країни було заблоковано російським військовим флотом.

У 2022 році Україні, Туреччині, ООН та Росії вдалося домовитися про діяльність зернових коридорів у Чорному морі, якими здійснюється експорт української сільгосппродукції. Така угода була затверджена на тлі загрози продовольчої кризи в країнах Африки, оскільки вони залежать від імпорту зерна.