Блокада кордону України. У Кабміні пояснили, чого хочуть польські фермери

Польські фермери, які блокують кордон з Україною, висувають дві головні вимоги. Але й не виключаються й інші мотиви, зокрема, політичного характеру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького в ефірі телемарафону.

"Є дві вимоги фермерів польських та загальноєвропейських, які є ідентичними. Це в частині послаблення вимог зеленого курсу до діяльності фермерів в Європейському союзі. І це в частині повернення пільг і дотацій, які були скасовані або плануються до скасування", - сказав він.

Заступник міністр також додав, що є й інші вимоги, зокрема, політичного характеру.

"Є присутні певні вимоги більш політичного характеру, які не мають відношення до спільної аграрної політики, які в принципі не мають відношення до аграрного сектору ні європейських країн, ні України, ні нашої зовнішньої торгівлі", - заявив Висоцький.

За його словами, Кабмін веде перемовини з урядом Польщі та відповідними профільними міністерствами. Натомість з окремими політичними силами Польщі, які підтримують акції протесту на кордоні, таких перемовин немає.

Висоцький додав, що цього тижня плануються тісніші комунікації між міністрами аграрної політики двох країн.

Ситуація на кордоні загострилася

Нагадаємо, з листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

У січні польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на кордоні до 1 березня.

Наприкінці січні Європейська комісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік. Польські фермери відразу заявили, що не підтримують цього рішення, і відновили страйки.

Останніми днями ситуація на кордоні знову загострилася. Польські фермери заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.

Детальніше про те, що відбувається на польсько-українському кордоні - читайте у матеріалі РБК-Україна.