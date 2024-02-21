Блокада границы Украины. В Кабмине объяснили, чего хотят польские фермеры

Польские фермеры, блокирующие границу с Украиной, выдвигают два главных требования. Но не исключаются и другие мотивы, в частности, политического характера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого замминистра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого в эфире телемарафона.

"Есть два требования фермеров польских и общеевропейских, которые идентичные. Это в части ослабления требований зеленого курса к деятельности фермеров в Европейском союзе. И это в части возвращения льгот и дотаций, которые были отменены или планируются к отмене", - сказал он.

Замминистр также добавил, что есть и другие требования, в частности, политического характера.

"Есть присутствующие определенные требования более политического характера, не имеющие отношения к общей аграрной политике, которые в принципе не имеющие отношения к аграрному сектору ни европейских стран, ни Украины, ни нашей внешней торговли", - заявил Высоцкий.

По его словам, Кабмин ведет переговоры с правительством Польши и соответствующими профильными министерствами. Вместе с тем, с отдельными политическими силами Польши, поддерживающими акции протеста на границе, таких переговоров нет.

Высоцкий добавил, что на этой неделе планируются более тесные коммуникации между министрами аграрной политики двух стран.

Ситуация на границе обострилась

Напомним, с ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Польские протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

В январе польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на границе до 1 марта.

В конце января Европейская комиссия рекомендовала продолжить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год. Польские фермеры сразу заявили, что не поддерживают это решение, и возобновили забастовки.

В последние дни ситуация на границе снова обострилась. Польские фермеры заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

Детальнее о том, что происходит на польско-украинской границе - читайте в материале РБК-Украина.