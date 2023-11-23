Блокада кордону с Польщею вже скоротила імпорт продуктів з Європи: чи можливий дефіцит

Блокада кордону Польщі з Україною, яка розпочалася 7 листопада, вже вплинула на обсяги імпорту продуктів з Європи. Товари будуть дорожчати, а певні позиції можуть зникнути з полиць в магазинах.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Олег Хоменко, генеральний директор "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ).
"Ситуація на кордоні дуже критична, тисячі вантажівок простоюють в чергах з обох боків кордону. Враховуючи обставини, що склалися, потік продукції саме з Європи по заблокованим напрямкам скоротився в рази, що призводить до додаткових витрат з боку як українських, так і європейських виробників", - сказав він.
Як зазначив Хоменко, наразі ми маємо блокування на догоду певних приватних інтересів деяких польських перевізників. "Такі перебої з постачанням на одній із головних транспортних артерій ні до чого доброго не призведуть. Окрім того, кожен день простою має свою вартість, зокрема оплата праці працівників, і суттєве похолодання призводить до ще більших додаткових витрат, які зрештою вплинуть на вартість продукції, ну і звичайно, за це заплатять кінцеві споживачі", - пояснив гендиректор УКАБ.
За його словами, загалом важко оцінити усі наслідки та загальні збитки розриву цього логістичного ланцюжка, оскільки в сучасному світі, особливо в умовах війни в нашій країні, будь-яка затримка з постачанням може дуже дорого вартувати.
Хоменко повідомив, що наразі суттєвого дефіциту серед продукції не спостерігається, проте польські виробники молочних, м'ясних продуктів та яєць останнім часом багато де представлені на прилавках супермаркетів України і відслідковувалася позитивна динаміка споживчих уподобань щодо таких продуктів.
"Тому блокування проходження кордону може призвести до зникнення певних позицій товарів на полицях в магазинах. Повторюсь, що від цього страждають як польські, так і українські виробники", - сказав експерт.
Він наголосив, що Україна самостійно виробляє більшість продуктів харчування для задоволення власного попиту, тому продовольчій безпеці України нічого не загрожує.
"В цій ситуації страждає український аграрний виробник, який в умовах низьких цін на вирощену продукцію та дорогу логістику змушений ще й додатково оплачувати простої автомобілів на кордонах. Також варто пам’ятати, що Україна виробляє в рази більше продовольства, ніж споживає і саме експорт продукції АПК є важливою складовою надходження коштів в державний бюджет. Тому подібне продовження блокування кордону однозначно негативно відобразиться на економічній стабільності нашої країни і потрібно оперативно вживати необхідних заходів для врегулювання ситуації", - додав гендиректор УКАБ.
Польські перевізники почали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною 7 листопада.
За попередніми підрахунками, проведеними Національним банком України за даними Держмитниці, у 2023 році частка автомобільного транспорту у вартісних обсягах експорту становила близько 35%, імпорту - 70%.
"Допускаючи затримки транспорту на поточному рівні, максимальне щомісячне скорочення оцінюється в 160 млн доларів для експорту і 240 млн доларів для імпорту", - зазначили в НБУ.
Детальніше про блокаду кордону читайте у матеріалі РБК-Україна "Страйк на кордоні. Чого хочуть польські перевізники і чому блокують фури з України".