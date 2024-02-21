Блокада кордону з Польщею. Чи чекати здорожчання продуктів в Україні та як це вдарить по Європі

"Від блокади польського кордону страждають обидві сторони. Польща починає втрачати свої позиції транспортного та транзитного хабу, - логістичні ланцюжки, у випадку певних проблем, переорієнтовуються, а товаропотік спрямовується в інших напрямках. Польські споживачі втрачають доступ до якісної та дешевшої продукції, європейські переробники втрачають якісну сировину, що відіб'ється на вартості готової продукції", - сказав Хоменко.

За його словами, в короткостроковій перспективі різкого дефіциту товарів та сировини з України відчуватись не буде, проте, якщо це все затягнеться і польські урядовці не зможуть врегулювати ситуацію на кордоні, відсутність сировини з України стане більш відчутною.

Водночас польські урядовці вже підтвердили, що українське збіжжя, через яке протестувальники блокують кордон, не залишається у Польщі, а прямує транзитом далі. "Тому вочевидь, головна проблема саме у конкуренції на європейських ринках", - вважає експерт.

Якщо дивитись більш широко на блокування кордону, то потрібно розуміти, що не тільки продукти харчування та аграрна продукція йде через кордон, зазначив директор УКАБ. Блокується й електроніка, гуманітарні товари і продукція для обмеженого використання у військових цілях, а це вже критичні позиції, що потребують першочергового проходження та не можуть затримуватись на кордоні навіть у заторах на під'їздах до контрольно-пропускних пунктах.

"Відкритим залишається й питання щодо російського зерна: як так відбувається, що на одних кордонах "гвалт і зрада", а через інші шляхи тихенько заїжджає російське зерно?" - зазначив він.

На думку УКАБ, необхідно якнайшвидше врегульовувати ці питання, оскільки з кожним мітингом видно все більше і більше загострення конфлікту. "Обидві держави мають докласти якомога більше зусиль для вирішення ситуації, щоб не допустити ескалації на кордоні", - сказав Хоменко.

Що стосується впливу блокаду на ринок України, то як зазначив Хоменко, Україна повністю забезпечує себе продовольством, жодних цінових стрибків не буде навіть при довгостроковому блокуванні кордону. "Так, по деяким товарам широкого вжитку були проблеми зі строками поставок, проте компанії швидко зорієнтовуються у прокладанні альтернативних маршрутів", - додав він.

Блокада корону

Нагадаємо, польські перевізники з початку листопада 2023 року до середини січня 2024 року проводили блокаду кількох пунктів пропуску на кордоні з Україною. Крім того, з 9 лютого кордон блокують польські фермери.

Президент Володимир Зеленський 21 лютого провів селектор, на якому обговорили блокування кордону польськими фермерами, та обіцяв швидкі рішення.