Блокада Чорного моря скоротила експорт сталі з України на 77%

Щомісячний експорт сталі з України скоротився на 77% від початку повномасштабної війни через блокування морських портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lloyd's list

Так, Україна раніше експортувала 1,27 млн. тонн чорних металів на місяць у січні-лютому, однак у березні-серпні експорт скоротився до 0,29 млн. тонн. Тим часом пропускна спроможність залізничних переходів між Україною та ЄС не вкрай низька, що не дозволяє залізничному транспорту замінити морську логістику.

За даними видання, офіційно ще не обговорювалося розширення зернового коридору на продукцію чорної металургії. При цьому без експорту руди та металопродукції українська економіка буде сильно ослаблена.

На думку директора GMK Center Станіслава Зінченка, необхідно терміново розблокувати чорноморські порти та розширити пропускну спроможність залізниці на кордоні з ЄС.

Україна посідає ключове місце у світовому виробництві чавуну та сталі. Колись вона була четвертим у світі експортером залізняку, другим за величиною експортером чавуну, третім за величиною експортером сталевих напівфабрикатів та восьмим за величиною експортером сортового прокату, що використовується в будівництві.

До російського вторгнення 97% експорту чавуну та 76% експорту нішевої сталі з України перевозилися морським транспортом, а решта - залізницею.