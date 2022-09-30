ua ru
Пт, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Блокада Черного моря сократила экспорт стали из Украины на 77%

Новина українською →
Пятница 30 сентября 2022 14:26
Блокада Черного моря сократила экспорт стали из Украины на 77% Фото: блокада Черного моря сократила экспорт стали из Украины на 77% (t me)
Автор: Юлия Бойко

Ежемесячный экспорт стали из Украины сократился на 77% с начала полномасштабной войны в связи с блокировкой морских портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lloyd’s list.

Так, Украина ранее экспортировала 1,27 млн тонн черных металлов в месяц в январе-феврале, однако в марте-августе экспорт сократился до 0,29 млн тонн. Между тем, пропускная способность железнодорожных переходов между Украиной и ЕС не крайне низкая, что не позволяет жд заменить морскую логистику.

По данным издания, официально все еще не обсуждалось расширение зернового коридора на продукцию черной металлургии. При этом, без экспорта руды и металлопродукции украинская экономика будет сильно ослаблена.

По мнению директора GMK Center Станислава Зинченко, необходимо срочно разблокировать черноморские порты и расширить пропускную способность железной дороги на границе с ЕС.

Украина занимает ключевое место в мировом производстве чугуна и стали. Когда-то она была четвертым в мире экспортером железной руды, вторым по величине экспортером чугуна, третьим по величине экспортером стальных полуфабрикатов и восьмым по величине экспортером сортового проката, используемого в строительстве.

До российского вторжения 97% экспорта чугуна и 76% экспорта нишевой стали из Украины перевозились морским транспортом, а остальная часть - по железной дороге.

Читайте РБК-Украина в Google News
порт Экономика Украины
NEWS
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: что известно
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: что известно
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины