Блок Запорожской АЭС вернули в эксплуатацию на следующие 10 лет

Энергоблок №5 Запорожской атомной электростанции мощностью 1000 МВт подключен к сети. Это произошло после продления срока эксплуатации на следующие 10 лет и завершения ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба "Енергоатома".

Как отмечается в сообщении, все шесть энергоблоков станции находятся в работе.

"Впервые в истории украинский гигант атомной энергетики Европы Запорожская АЭС приблизилась к полной проектной мощности в 6000 МВт", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, возможность работать всеми шестью энергоблоками-миллионниками на полную мощность станция получила в конце прошлого года - благодаря вводу в эксплуатацию воздушной линии электропередачи 750 кВ от Запорожской АЭС до подстанции "Каховская". Ранее из-за недостаточной пропускной способности существующих линий электропередач Запорожская АЭС работала с максимальной мощностью 5300 МВт.

Напомним, Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине с установленной мощностью 6000 МВт. На станции эксплуатируются 6 энергоблоков типа ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 году, третий - в 1986 году, четвертый - в 1987 году, п'пятый - в 1989, шестой - в 1995 году.

Напомним, Ровенской атомной электростанции в ночь на 12 декабря 2020 года произошло автоматическое отключение энергоблока №1.

Как сообщало РБК-Украина, Украина отказалась от проекта "Энергетический мост" с ЕС, который предусматривал достройку третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.