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Блогер Антон Скуратов встановив перші у світі криптовулики.

 

За допомогою вірусного відео, Антон привернув увагу до масштабної благодійної акції від Обʼєднаного Гуманітарного Фронту (UHF) та криптобіржі WhiteBit https://whitebit.com.

Наразі компанії відбудовують з нуля будинки, які були знищені вщент у с. Тетерівське, с. Жерева та с. Михайлівка-Рубежівка Київської області, для людей, які залишились без житла через війну.


Фондом вже було відбудовано 6 приватних та 1 багатоквартирний будинок, на черзі ще 3 каркасних будинки, будівництво яких знаходиться на фінальному етапі.

Крім відбудови Обʼєднаний Гуманітарний Фронт https://uhf.fund/ вже допоміг цивільним та військовим на суму $1,132,661

Таким креативним методом блогер та компанія намагаються знайти партнерів і донорів для UHF, які надалі допомагатимуть реалізувати нові проєкти для українців, що постраждали внаслідок російської агресії.

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