Близько 70% телереклами - фармпродукти: прихована складова у ціні ваших ліків

За його словами, тільки 70% реклами на телебаченні - реклама фармацевтичних продуктів. У виробника є свої витрати, які він закладає у вартість ліків.

У перелік інших значних витрат виробників, що враховуються у вартості ліків, входять:

Утримання численної кількості медичних представників (зарплати, службові автомобілі, страхування та соціальні пакети)

Організація та проведення галузевих конференцій для лікарів.

Рекламні кампанії у преміальних локаціях (таких як лижний курорт "Буковель" тощо).

"Кошти на зовнішню службу і рекламу на телебаченні набагато більші, ніж маркетинг в аптечних закладах. Споживач так само платить за всю їхню інфраструктуру. Коли виробники наполягають на регулюванні лише одного напрямку просування медикаментів в аптеках, це неконструктивно і несправедливо," - прокоментував він в інтервʼю.

Через зниження маржинальності аптек відбувається їх закриття. Малі аптеки та ФОПи у віддалених районах та прифронтових зонах взагалі перебувають на межі виживання. Викликає занепокоєння позиція виробників, які закликають регулювати лише останню ланку дистрибуції (аптечні заклади), залишаючи власні витрати нерегульованими.

Нагадаємо, в Україні з 1 березня вартість 100 найпопулярніших серед українців ліків знизилась на 30%.