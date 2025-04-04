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Близько 70% телереклами - фармпродукти: прихована складова у ціні ваших ліків

П'ятниця 04 квітня 2025 12:12 promo
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Близько 70% телереклами - фармпродукти: прихована складова у ціні ваших ліків Фото: близько 70% телереклами - фармпродукти (freepik.com)
Автор: Олександр Мороз

Фармацевтичні виробники пояснюють високу вартість ліків на витрати з маркетингу в аптеках, але на інші форми просування препаратів це не враховується. Виробники медикаментів витрачають значні суми на обширну рекламну діяльність.

Про це заявив СЕО Аптека "Подорожник".Тарас Коляда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Економічну правду".

За його словами, тільки 70% реклами на телебаченні - реклама фармацевтичних продуктів. У виробника є свої витрати, які він закладає у вартість ліків.

У перелік інших значних витрат виробників, що враховуються у вартості ліків, входять:

  • Утримання численної кількості медичних представників (зарплати, службові автомобілі, страхування та соціальні пакети)
  • Організація та проведення галузевих конференцій для лікарів.
  • Рекламні кампанії у преміальних локаціях (таких як лижний курорт "Буковель" тощо).

"Кошти на зовнішню службу і рекламу на телебаченні набагато більші, ніж маркетинг в аптечних закладах. Споживач так само платить за всю їхню інфраструктуру. Коли виробники наполягають на регулюванні лише одного напрямку просування медикаментів в аптеках, це неконструктивно і несправедливо," - прокоментував він в інтервʼю.

Через зниження маржинальності аптек відбувається їх закриття. Малі аптеки та ФОПи у віддалених районах та прифронтових зонах взагалі перебувають на межі виживання. Викликає занепокоєння позиція виробників, які закликають регулювати лише останню ланку дистрибуції (аптечні заклади), залишаючи власні витрати нерегульованими.

Нагадаємо, в Україні з 1 березня вартість 100 найпопулярніших серед українців ліків знизилась на 30%.

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