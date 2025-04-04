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Около 70% телерекламы - фармпродукты: скрытая составляющая в цене ваших лекарств

Пятница 04 апреля 2025 12:12 promo
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Около 70% телерекламы - фармпродукты: скрытая составляющая в цене ваших лекарств Фото: около 70% телерекламы - фармпродукты (freepik.com)
Автор: Александр Мороз

Фармацевтические производители объясняют высокую стоимость лекарств на расходы по маркетингу в аптеках, но на другие формы продвижения препаратов это не учитывается. Производители медикаментов тратят значительные суммы на обширную рекламную деятельность.

Об этом заявил СЕО Аптека "Подорожник" Тарас Коляда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Экономическую правду".

По его словам, только 70% рекламы на телевидении - реклама фармацевтических продуктов. У производителя есть свои расходы, которые он закладывает в стоимость лекарств.

В перечень других значительных расходов производителей, учитываемых в стоимости лекарств, входят:

  • Содержание многочисленного количества медицинских представителей (зарплаты, служебные автомобили, страхование и социальные пакеты)
  • Организация и проведение отраслевых конференций для врачей.
  • Рекламные кампании в премиальных локациях (таких как лыжный курорт "Буковель" и т.д.).

"Средства на внешнюю службу и рекламу на телевидении гораздо больше, чем маркетинг в аптечных учреждениях. Потребитель так же платит за всю их инфраструктуру. Когда производители настаивают на регулировании только одного направления продвижения медикаментов в аптеках, это неконструктивно и несправедливо", - прокомментировал он в интервью.

Напомним, в Украине с 1 марта стоимость 100 самых популярных среди украинцев лекарств снизилась на 30%.

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