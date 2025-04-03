Близько 40% націнки на розчині для ін'єкцій: стали відомі деталі контрактів АТ "Фармак" і Міноборони

Контракт підписаний 30 березня без тендерних процедур. За договором, мова йде про поставку препарату Тріомбраст розчин д/ін. 76 % по 20 мл з 5 ампулами в упаковці за ціною 597 грн за упаковку.

За даними ресурсу Tabletki.ua ціна такого самого препарату з такими же маркуваннями та дозуванням доступний в українських аптеках від 423 грн, тобто майже на 150 грн дешевше.

Націнка між ціною і аптеці і при прямому контракті з військовим госпіталем становить 40%.