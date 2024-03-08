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Близько 3 тисяч людей отримали допомогу у волонтерському центру в Камʼянському, - Білоусов

П'ятниця 08 березня 2024 19:37
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Близько 3 тисяч людей отримали допомогу у волонтерському центру в Камʼянському, - Білоусов Фото: Близько 3 тисяч людей отримали допомогу у волонтерському центру в Камʼянському (Facebook com)
Автор: Артем Горовенко

За місяць роботи волонтерського центру в Камʼянському, відкритого силами громадських організацій "Бджола" та "Фонд розвитку Кам’янського", допомогу отримали близько 3 тисяч людей - мешканці міста, вимушені переселенці та військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Камʼянського Андрія Білоусова.

"На базі Центру плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки та спецодяг для захисників, видають медикаменти військовим. Створено банк одягу для видачі нужденним. Діє безкоштовна їдальня, працює кінотеатр для дітей", - повідомив мер міста.

Також за його словами, волонтерський центр тісно взаємодіє з багатьма міськими та міжнародними благодійними організаціями.

"На базі центру є осередки товариства Червоний Хрест, БФ "Карітас" та Козацької церкви Пресвятої Покрови ПЦУ. Люди отримують психологічну та правову допомогу, відвідують навчальні курси, семінари та інші просвітницькі заходи. Також кожної середи відвідувачам центру надають послуги адміністратори ЦНАПу", - додав Білоусов.

Близько 3 тисяч людей отримали допомогу у волонтерському центру в Камʼянському, - БілоусовБлизько 3 тисяч людей отримали допомогу у волонтерському центру в Камʼянському, - Білоусов

"Дякую всім волонтерам міста й країни, які в ці скрутні часи підтримують Збройні Сили, соціально незахищені верстви населення та наближають нашу Перемогу", - резюмував він.

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