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Около 3 тысяч человек получили помощь в волонтерском центре в Каменском, - Белоусов

Пятница 08 марта 2024 19:37
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Около 3 тысяч человек получили помощь в волонтерском центре в Каменском, - Белоусов Фото: Около 3 тысяч человек получили помощь в волонтерском центре в Каменском (Facebook com)
Автор: Артем Горовенко

За месяц работы волонтерского центра в Каменском, открытого силами общественных организаций "Бджола" и "Фонд развития Каменского", помощь получили около 3 тысяч человек - жители города, вынужденные переселенцы и военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Каменского Андрея Белоусова.

"На базе Центра плетут маскировочные сетки, изготавливают окопные свечи и спецодежду для защитников, выдают медикаменты военным. Создан банк одежды для выдачи нуждающимся. Действует бесплатная столовая, работает кинотеатр для детей", - сообщил мэр города.

Также, по его словам, волонтерский центр тесно взаимодействует со многими городскими и международными благотворительными организациями.

"На базе центра есть ячейки общества Красный Крест, БФ "Каритас" и Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ. Люди получают психологическую и правовую помощь, посещают учебные курсы, семинары и другие просветительские мероприятия. Также каждую среду посетителям центра предоставляют услуги администраторы ЦПАУ", - добавил Билоусов.

Около 3 тысяч человек получили помощь в волонтерском центре в Каменском, - БелоусовОколо 3 тысяч человек получили помощь в волонтерском центре в Каменском, - Белоусов

"Благодарю всех волонтеров города и страны, которые в эти трудные времена поддерживают Вооруженные Силы, социально незащищенные слои населения и приближают нашу Победу", - резюмировал он.

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Каменское Волонтеры
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