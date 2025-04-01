Близько 3,6 тисячі сімей отримають сертифікати на придбання житла, - Шуляк

Уряд визнав доцільним залучення майже 350 млн євро позик від Банку розвитку Ради Європи та Європейського інвестиційного банку. З них 100 млн євро спрямують на проєкт "HOME: Компенсація за знищене житло". Зокрема, ці кошти підуть на реалізацію програми "єВідновлення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга Народу" Олени Шуляк.

"Сьогодні уряд схвалив залучення 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи на виплату компенсацій власникам знищеного житла за програмою "єВідновлення". Кошти надходять у межах проєкту НОME. За інформацією уряду, за ці гроші (а це понад 4,8 млрд грн), ще 3,6 тисячі сімей зможуть отримати сертифікати на придбання власного житла", - зазначила Шуляк.

Шуляк також повідомила, що ще 50 млн євро підуть на житло для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, позика від Банку розвитку Ради Європи дозволить надати пільгове кредитування для близько 1100 родин ВПО, які сьогодні потребують власного дому.

За її словами, ще однією можливістю профінансувати розв’язання житлових проблем вимушених переселенців стане черговий транш від Європейського інвестиційного банку обсягом 100 млн євро. Рішення уряду про залучення цих коштів також ухвалене сьогодні.

"Гроші спрямують на відбудову критичної та соціальної інфраструктури: відновлення водо- і теплопостачання, закладів освіти та медицини, а також для надання житла внутрішньо переміщеним особам", - підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, для фінансування компенсацій за пошкоджене і знищене житло за програмою "єВідновлення" раніше для ВПО на 2025 рік було виділено 15 млрд. Ці кошти переселенці зможуть витратити на придбання і ремонт житла.