Около 3,6 тысячи семей получат сертификаты на приобретение жилья, - Шуляк

Правительство признало целесообразным привлечение почти 350 млн евро займов от Банка развития Совета Европы и Европейского инвестиционного банка. Из них 100 млн евро направят на проект "HOME: Компенсация за уничтоженное жилье". В частности, эти средства пойдут на реализацию программы "єВідновлення".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга Народа" Елены Шуляк.

"Сегодня правительство одобрило привлечение 100 млн евро от Банка развития Совета Европы на выплату компенсаций владельцам уничтоженного жилья по программе "єВідновлення". Средства поступают в рамках проекта НОME. По информации правительства, за эти деньги (а это более 4,8 млрд грн), еще 3,6 тысячи семей смогут получить сертификаты на приобретение собственного жилья", - отметила Шуляк.

Шуляк также сообщила, что еще 50 млн евро пойдут на жилье для внутренне перемещенных лиц. В частности, заем от Банка развития Совета Европы позволит предоставить льготное кредитование для около 1100 семей ВПЛ, которые сегодня нуждаются в собственном доме.

По ее словам, еще одной возможностью профинансировать решение жилищных проблем вынужденных переселенцев станет очередной транш от Европейского инвестиционного банка объемом 100 млн евро. Решение правительства о привлечении этих средств также принято сегодня.

"Деньги направят на восстановление критической и социальной инфраструктуры: восстановление водо- и теплоснабжения, учреждений образования и медицины, а также для предоставления жилья внутренне перемещенным лицам", - подытожила Шуляк.

Напомним, для финансирования компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье по программе "єВідновлення" ранее для ВПЛ на 2025 год было выделено 15 млрд. Эти средства переселенцы смогут потратить на приобретение и ремонт жилья.