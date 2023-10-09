Близький Схід зміниться, Ізраїль налаштований рішуче: посол про війну з ХАМАС

Війна Ізраїлю з бойовиками ХАМАС змінить увесь Близький Схід. Єрусалим рішуче налаштований на знищення терористів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

"Наш регіон у результаті того, що сталося, зміниться, і Ізраїль налаштований дуже рішуче, щоб знищити інфраструктуру ХАМАСу в Секторі Газа", - наголосив Бродський.

За його словами, Ізраїль має намір не допустити, щоб такі атаки на країну повторилися.

Що передувало

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль почали масово обстрілювати ракетами з території Сектору Газа. Після цього бойовики ХАМАС вторглися до ізраїльських населених пунктів, почали розстрілювати та брати в полон мирних жителів та військових.

Пізніше прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наголосив, що його країна вступає у довгу війну.

Більш детально про ситуацію в Ізраїлі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.