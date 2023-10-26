Близькі до "Північного потоку" компанії заплатять 50 млн гривень штрафу до бюджету України
Німецька та люксембурзька компанії сплатять 50 мільйонів гривень штрафу до українського бюджету. 2019 році вони здійснили концентрацію, створивши компанію "Wintershall DEA AG".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка.
За даними АМКУ, мова йде про німецьку "BASF S.E" та люксембурзьку "LetterOne Holdings SA". Вони у 2019 році всупереч українському законодавству без дозволу АМКУ здійснили концентрацію, створивши компанію "Wintershall DEA AG".
На той час згадані компанії були дотичні до проекту "Північний потік - 2", хоча, як зазначають їхні представники, після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, вийшли з нього.
"Це не скасовує того факту, що концентрація була проведена без дозволу Антимонопольного комітету України – за це кожна з двох компаній заплатить по 25 мільйонів гривень до українського бюджету", - написав Кириленко.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Антимонопольний комітет України прийняв до розгляду заяву ПАТ "Укрнафта" та АРМА про надання дозволу на концентрацію у вигляді одержання "Укрнафтою" в управління активів ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння".
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