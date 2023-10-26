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Близькі до "Північного потоку" компанії заплатять 50 млн гривень штрафу до бюджету України

Четвер 26 жовтня 2023 19:10
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Близькі до "Північного потоку" компанії заплатять 50 млн гривень штрафу до бюджету України Ілюстративне фото: Близькі до "Північного потоку" компанії заплатять 50 млн гривень штрафу до бюджету України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Німецька та люксембурзька компанії сплатять 50 мільйонів гривень штрафу до українського бюджету. 2019 році вони здійснили концентрацію, створивши компанію "Wintershall DEA AG".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка.

За даними АМКУ, мова йде про німецьку "BASF S.E" та люксембурзьку "LetterOne Holdings SA". Вони у 2019 році всупереч українському законодавству без дозволу АМКУ здійснили концентрацію, створивши компанію "Wintershall DEA AG".

На той час згадані компанії були дотичні до проекту "Північний потік - 2", хоча, як зазначають їхні представники, після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, вийшли з нього.

"Це не скасовує того факту, що концентрація була проведена без дозволу Антимонопольного комітету України – за це кожна з двох компаній заплатить по 25 мільйонів гривень до українського бюджету", - написав Кириленко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Антимонопольний комітет України прийняв до розгляду заяву ПАТ "Укрнафта" та АРМА про надання дозволу на концентрацію у вигляді одержання "Укрнафтою" в управління активів ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння".

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Північний потік-2 Антимонопольний комітет України
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