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Близкие к "Северному потоку" компании заплатят 50 млн гривен штрафа в бюджет Украины

Четверг 26 октября 2023 19:10
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Близкие к "Северному потоку" компании заплатят 50 млн гривен штрафа в бюджет Украины Иллюстративное фото: Близкие к "Северному потоку" компании заплатят 50 млн гривен штрафа в бюджет Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Немецкая и люксембургская компании уплатят 50 миллионов гривен штрафа в украинский бюджет. В 2019 году они провели концентрацию, создав компанию "Wintershall DEA AG".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко.

По данным АМКУ, речь идет о немецкой "BASF SE" и люксембургской "LetterOne Holdings SA". Они в 2019 году вопреки украинскому законодательству без разрешения АМКУ провели концентрацию, создав компанию "Wintershall DEA AG".

В то время упомянутые компании были причастны к проекту "Северный поток - 2", хотя, как отмечают их представители, после широкомасштабного вторжения России в Украину вышли из него.

"Это не отменяет того факта, что концентрация была проведена без разрешения Антимонопольного комитета Украины – за это каждая из двух компаний заплатит по 25 миллионов гривен в украинский бюджет", – написал Кириленко.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Антимонопольный комитет Украины принял к рассмотрению заявление ПАО "Укрнафта" и АРМА о предоставлении разрешения на концентрацию в виде получения "Укрнефтью" в управление активов ЧАО "ПК "Укрнефтебурение".

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Северный поток-2 Антимонопольный комитет Украины
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