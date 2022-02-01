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Близкая к Коломойскому компания выиграла очередной дорожный тендер на 529 млн гривен

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Киев, Вторник 01 февраля 2022 13:59
Близкая к Коломойскому компания выиграла очередной дорожный тендер на 529 млн гривен Фото: бизнесмен Игорь Коломойский (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Компания "ПБС", контролируемая близким окружением олигарха Игоря Коломойского, 31 января выиграла очередной тендер на ремонт дороги стоимостью 529 млн грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на итоги тендера Службы автомобильных дорог Закарпатской области, прошедшего на ProZorro.

Кроме ПБС в тендере участвовала еще одна компания - "ШБУ-77". Разница между ценовыми предложениями двух фирм снова оказалась ниже 1%.

Кроме "ПБС" еще одним фаворитом тендеров, близким к Коломойскому, является компания "Хмельницкое ШБУ-56", принадлежащее депутату "За Майбутнє" Сергею Лабазюку. Эта компания в 2021 году по данным "Наших грошей", заработала
5,23 млрд грн, что в 2 раза больше чем годом ранее.

Напомним, компания "ПБС" окружения Коломойского в 2021 году получила из государственного бюджета благодаря тендерам 7,9 млрд грн.

По данным СМИ, ООО "ПБС" записано на работницу курорта "Буковель" Иванну Непик.

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Игорь Коломойский
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