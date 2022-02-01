Близкая к Коломойскому компания выиграла очередной дорожный тендер на 529 млн гривен
Компания "ПБС", контролируемая близким окружением олигарха Игоря Коломойского, 31 января выиграла очередной тендер на ремонт дороги стоимостью 529 млн грн.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на итоги тендера Службы автомобильных дорог Закарпатской области, прошедшего на ProZorro.
Кроме ПБС в тендере участвовала еще одна компания - "ШБУ-77". Разница между ценовыми предложениями двух фирм снова оказалась ниже 1%.
Кроме "ПБС" еще одним фаворитом тендеров, близким к Коломойскому, является компания "Хмельницкое ШБУ-56", принадлежащее депутату "За Майбутнє" Сергею Лабазюку. Эта компания в 2021 году по данным "Наших грошей", заработала
5,23 млрд грн, что в 2 раза больше чем годом ранее.
Напомним, компания "ПБС" окружения Коломойского в 2021 году получила из государственного бюджета благодаря тендерам 7,9 млрд грн.
По данным СМИ, ООО "ПБС" записано на работницу курорта "Буковель" Иванну Непик.