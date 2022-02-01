Близкая к Коломойскому компания выиграла очередной дорожный тендер на 529 млн гривен

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на итоги тендера Службы автомобильных дорог Закарпатской области, прошедшего на ProZorro.

Кроме ПБС в тендере участвовала еще одна компания - "ШБУ-77". Разница между ценовыми предложениями двух фирм снова оказалась ниже 1%.

Кроме "ПБС" еще одним фаворитом тендеров, близким к Коломойскому, является компания "Хмельницкое ШБУ-56", принадлежащее депутату "За Майбутнє" Сергею Лабазюку. Эта компания в 2021 году по данным "Наших грошей", заработала

5,23 млрд грн, что в 2 раза больше чем годом ранее.