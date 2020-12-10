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Ближе к лету: Ляшко рассказал, когда коронавирус пойдет на спад

Украина, Четверг 10 декабря 2020 23:12
Ближе к лету: Ляшко рассказал, когда коронавирус пойдет на спад
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Главный государственный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что коронавирус в Украине вероятно пойдет на спад в мае 2021 года. По его словам, вирус имеет сезонность.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

По его словам, с мая 2021 года в Украине будет адаптивный карантин, который позволит "дышать легче".

"Но этому будет способствовать и сезонность вируса, я думаю, мы будем видеть четкую сезонность и в весенне-летний период коронавирус уменьшит свою активность и циркуляцию", - сказал Ляшко.

Кроме того, к весне должен начаться процесс вакцинации населения.

"И плюс появится вакцина и с каждым днем, с каждым месяцем все больше людей будет прививаться против коронавирусной болезни и формировать иммунитет, который постепенно станет коллективным. И мы забудем об этой ужасной болезни", - сказал Ляшко.

Ранее Ляшко сообщил, что введение локдауна в январе позволит снизить количество случаев заражения коронавируса до 6-8 тысяч в день.

Напомним, правительство приняло решение о продлении карантина до конца с зимы с усиленными ограничениями в период 8-24 января.

В то же время председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что, если ситуация с распространением коронавируса в Украине ухудшится, то усиленные ограничения могут ввести ранее 8 января. Правительство сможет выбрать новую дату усиления карантина и предупредить об этом за 7 дней до введения.

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