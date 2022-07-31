Ближайшие дни будут трудными, Косово сталкивается с сербским шовинизмом, - премьер

Ближайшие дни будут сложными, поскольку Косово сталкивается с сербским шовинизмом, который всем хорошо знаком.
Об этом заявил премьер-министр Косово Альбин Курти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
"Следующие часы, дни и недели могут быть сложными и проблематичными. Мы сталкиваемся с хорошо знакомым нам сербским национал-шовинизмом. Мы будем работать день и ночь, и вместе нам удается поддерживать закон и порядок", - заявил Курти.
Он также отметил, что главными виновниками беспорядков являются президент Сербии Александр Вучич и директор Офиса по Косово и Метохии Петар Петкович.
Напомним, сегодня, 31 июля, ситуация на границе Сербии и Косово обострилась. В Косовско-Митровицком округе были слышны звуки стрельбы и сирены.
Позже президент Сербии Александр Вучич заявил, что Косово якобы готовит нападение на сербов в северных районах частично признанного государства.
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