Ближайшие дни будут трудными, Косово сталкивается с сербским шовинизмом, - премьер

Ближайшие дни будут сложными, поскольку Косово сталкивается с сербским шовинизмом, который всем хорошо знаком.

Об этом заявил премьер-министр Косово Альбин Курти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Следующие часы, дни и недели могут быть сложными и проблематичными. Мы сталкиваемся с хорошо знакомым нам сербским национал-шовинизмом. Мы будем работать день и ночь, и вместе нам удается поддерживать закон и порядок", - заявил Курти.

Он также отметил, что главными виновниками беспорядков являются президент Сербии Александр Вучич и директор Офиса по Косово и Метохии Петар Петкович.