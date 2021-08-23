UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Не в ближайшие 3-5 лет: в Еврокомиссии оценили перспективы вступления Украины в ЕС

Автор: Милан Лелич, Юрий Дощатов, Анастасия Рокитна

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис оценил перспективы вступления Украины в ЕС. Он не видит страну в Европейском Союзе в ближайшие 3-5 лет.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, ЕС поддерживает работу Украины по более тесной интеграции в ЕС.

"Что касается вступления в ЕС, это в первую очередь политический вопрос, который должен единогласно быть поддержан всеми странами-членами - открытие новых переговоров о вступлении. И уже в рамках этого процесса переговоров появляется дорожная карта", - заявил он.

Домбровскис считает, что этот вопрос надо сохранять в повестке дня, но в краткосрочной перспективе важно концентрироваться на максимальном использовании возможностей, которые дает Соглашение об ассоциации.

На вопрос о том, что в ближайшие 3-5 лет вопрос о запуске процедуры членства Украины в ЕС вряд ли будет поднят, он ответил: "Я так думаю, с учетом политической ситуации в ЕС, того как проходят вопросы по расширению, то да, думаю, что, к сожалению, это маловероятно в ближайшие годы".

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзУкраина