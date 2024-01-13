Блінкен зустрівся з міністром з міжнародних зв'язків Китаю: що обговорили

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром міжнародних зв'язків Китаю Лю Цзяньчао у Вашингтоні. У ході зустрічі дипломати обговорили низку міжнародних питань, серед яких вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

"Обидві сторони провели конструктивне обговорення низки двосторонніх, регіональних та глобальних питань, включаючи галузі потенційної співпраці та галузі розбіжностей. Вони підтвердили важливість продовження реалізації прогресу, досягнутого з ключових питань на саміті між президентом США Джо Байденом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном", - йдеться в повідомленні Держдепу.

Держсекретар США також підтвердив важливість підтримки миру та стабільності у Тайванській протоці та у Південно-Китайському морі. Крім того, під час зустрічі сторони обмінялися думками щодо регіональних та глобальних питань, включаючи війну Росії проти України та ситуацію на Близькому Сході.

"Обидві сторони визнали важливість продовження підтримки відкритих каналів зв'язку між США та КНР", - йдеться у заяві Держдепартаменту США.

Що передувало

Минулого року лідери США та Китаю домовилися відновити відносини, які перебували у підвішеному стані протягом більшої частини 2023 року.

На початку січня представники оборонних відомств США та Китаю відновили переговори про координацію політики у Пентагоні, а в середу, 10 січня, заступник радника президента США з національної безпеки Джон Файнер зустрівся з високопоставленим дипломатом Лю Цзяньчао для "відвертих та конструктивних дискусій".

Лю також зустрівся і із засновником Bridgewater Associates Реєм Даліо, а також колишніми міністрами фінансів Робертом Рубіном та Тімоті Гайтнером. Переговори були зосереджені на зміцненні довіри та зменшенні підозр між країнами.