Блінкен на зустрічі з Макроном обговорив підтримку України

Як розповів прес-секретар американського зовнішньополітичного відомства Метью Міллер, у Парижі Макрон та Блінкен також під час бесіди порушили питання допомоги з боку Північної Кореї для Росії, яка продовжує вести війну проти України.

У заяві Держдепу вказується, що очільник відомства 8 січня на зустрічі з Макроном обговорили "нашу непохитну підтримку України в умовах жорстокої агресії Росії та занепокоєння щодо підтримки КНР російської оборонно-промислової бази, яка підтримує військову машину Кремля".

Що ще обговорили Блінкен та Макрон

Крім того, сторони говорили про ситуацію на Близькому Сході, зокрема про політичні процеси в Сирії після краху режиму президента Башара аль-Асада, та про необхідність звільнення заручників та припинення вогню в Секторі Газа, де триває операція Ізраїлю проби бойовиків "ХАМАС".

За словами Міллера, держсекретар США та президент Франції обговорили "важливість перехідного процесу в Сирії, який є інклюзивним і підтримує права сирійського народу".

"Вони також обговорили необхідність укласти угоду про припинення вогню в Газі, яка забезпечує звільнення всіх заручників без подальших зволікань", - передали в американському відомстві.

У Держдепі додали, що Блінкен та Макрон зобов'язалися "продовжувати співпрацю з цих критичних питань".