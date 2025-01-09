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Блінкен на зустрічі з Макроном обговорив підтримку України

Архівне фото: Ентоні Блінкен та Еммануель Макрон (state.gov)
Автор: Володимир Костирін

Державний секретар Сполучених Штатів Америки (США) Ентоні Блінкен у ході візиту до Франції провів переговори з президентом Еммануелем Макроном. Сторони обговорили низку тем, серед яких - військова агресія РФ і допомога для України.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.

Як розповів прес-секретар американського зовнішньополітичного відомства Метью Міллер, у Парижі Макрон та Блінкен також під час бесіди порушили питання допомоги з боку Північної Кореї для Росії, яка продовжує вести війну проти України.

У заяві Держдепу вказується, що очільник відомства 8 січня на зустрічі з Макроном обговорили "нашу непохитну підтримку України в умовах жорстокої агресії Росії та занепокоєння щодо підтримки КНР російської оборонно-промислової бази, яка підтримує військову машину Кремля".

Що ще обговорили Блінкен та Макрон

Крім того, сторони говорили про ситуацію на Близькому Сході, зокрема про політичні процеси в Сирії після краху режиму президента Башара аль-Асада, та про необхідність звільнення заручників та припинення вогню в Секторі Газа, де триває операція Ізраїлю проби бойовиків "ХАМАС".

За словами Міллера, держсекретар США та президент Франції обговорили "важливість перехідного процесу в Сирії, який є інклюзивним і підтримує права сирійського народу".

"Вони також обговорили необхідність укласти угоду про припинення вогню в Газі, яка забезпечує звільнення всіх заручників без подальших зволікань", - передали в американському відомстві.

У Держдепі додали, що Блінкен та Макрон зобов'язалися "продовжувати співпрацю з цих критичних питань".

Раніше повідомлялося, що у Парижі вчора Блінкен провів зустріч з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро. На спільній прес-конференції держсекретар США заявив про важливість лідерства Франції в підтримці України в найближчі місяці.

Нагадаємо також, днями французький президент Макрон закликав Україну "вести реалістичні дискусії щодо територіальних питань". За його словами, США повинні, зокрема, допомогти "переконати Росію сісти за стіл переговорів", в той час, як європейці повинні будуть "побудувати гарантії безпеки" для України.

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